ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині припинили діяльність ще двох нелегальних АЗС

Олександр Косик

|

Під час проведення заходів в межах операції «Акциз-2018» оперативниками ГУ ДФС у Львівській області у Сокальському районі Львівської області та у Львові задокументовано неправомірну діяльність двох підпільних АЗС, на яких здійснювалась незаконна реалізація палива без відповідних дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

В обох випадках описано автозаправні комплекси, дизельне паливо в резервуарах об’ємом 5 та 8 тонн відповідно. Орієнтовна вартість описаного майна і палива близько 600 тисяч гривень.

У кожному випадку щодо правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення порядку провадження господарської діяльності»), які будуть скеровані до Сокальського районного суду Львівської області та Залізничного районного суду м. Львова.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...