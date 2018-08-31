На Львівщині припинили діяльність ще двох нелегальних АЗС

Під час проведення заходів в межах операції «Акциз-2018» оперативниками ГУ ДФС у Львівській області у Сокальському районі Львівської області та у Львові задокументовано неправомірну діяльність двох підпільних АЗС, на яких здійснювалась незаконна реалізація палива без відповідних дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

В обох випадках описано автозаправні комплекси, дизельне паливо в резервуарах об’ємом 5 та 8 тонн відповідно. Орієнтовна вартість описаного майна і палива близько 600 тисяч гривень.

У кожному випадку щодо правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення порядку провадження господарської діяльності»), які будуть скеровані до Сокальського районного суду Львівської області та Залізничного районного суду м. Львова.