На Львівщині поліцейські влаштували погоню за рецидивістом на краденому авто

На Радехівщині поліцейські викрили 20-річного рецидивіста, який протягом ночі скоїв два злочини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській област.

Працівники групи реагування патрульної поліції Радехівського відділення поліції 30 серпня близько третьої ночі на одній з вулиць міста помітили автомобіль «Сітроен Берлінго», водій котрого грубо порушував правила дорожнього руху. На вимогу поліцейських зупинити транспортний засіб керманич не відреагував, натомість збільшив швидкість та почав втікати.

Правоохоронці розпочали переслідування і в одному з сіл району зупинили автомобіль. Встановлено, що за кермом перебував раніше неодноразово судимий 20-річний мешканець Радехівського району. Під час першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що цієї ж ночі вказаний автомобіль зловмисник викрав у 46-річного односельчанина.

В машині поліцейські виявили велосипед, який, як було встановлено, рецидивіст також викрав з-під будинку у 33-річної мешканки міста Радехів.

Транспортні засоби правоохоронці повернули власникам.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу та повідомлення підозри у скоєнні злочинів. Проводиться досудове розслідування.