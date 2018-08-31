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На Львівщині двоє зловмисників викрали автівку і побили її власника

Олена Карп'юк

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У Кам’янка-Бузький відділ поліції звернувся 25-річний мешканець району, котрий повідомив, що 29 серпня, близько 00:30 год., двоє осіб побили його та викрали автомобіль «Фольксваген Гольф». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як з’ясували поліцейські, заявник разом із товаришем сиділи в автомобілі, коли на них напали зловмисники. Вони побили їх та пересадили на заднє сидіння «Фольксвагена». У сусідньому селі обох чоловіків нападники викинули з салону, а самі поїхали.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє мешканців Кам’янка-Бузького району віком 23 та 25 років, раніше судимі за вчинення майнових злочинів.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За рішенням суду їх взяли під варту. Злодіям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої.

Викрадений автомобіль правоохоронці повернули власнику. Наразі проводиться досудове розслідування.

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