На Городоцькій встановлять пам’ятник до 100-річчя ЗУНР. Візуалізація

З нагоди 100-річчя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40 буде встановлено скульптурну композицію, зараз вже розпочато підготовчі роботи з реконструкції площі. Скульптурна композиція складається з лева, фігуру якого запозичено з герба ЗУНР, та блоків дикого каменю з виноградною лозою, як символ того, що з краплі крові українських бійців Листопадового Чину та УГА, пролитої в боях за ЗУНР, зародилася вільна українська держава. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На реалізацію проекту встановлення скульптурної композиції з нагоди 100-річчя ЗУНР з міського бюджету буде виділено 3,5 млн. грн: 2 млн. грн — на виготовлення бронзової скульптурної композиції, 1,5 млн. грн — на реконструкцію площі на вул. Городоцька, 40.

Підготовчі ремонтні роботи на площі, де має бути встановлена скульптурна композиція, вже розпочалися. Територія обгороджена, встановлено певні додаткові допоміжні засоби для зберігання матеріалів.

Щодо закупівлі скульптурної композиції, то було проведено усі необхідні процедури відповідно до законодавства. У найближчі дні буде запущено процес її виготовлення. Є два етапи виготовлення — спочатку переможець виготовляє гіпсовий макет, після чого передає його організації, яку залучає як субпідрядну організацію, яка виливає скульптуру з бронзи.

На дату святкування 100-річчя ЗУНР — 1 листопада, Львівська міська рада планує відкрити оновлену реконструйовану площу із встановленою скульптурною композицією.

Нагадаємо, перед початком робіт було проведено архітектурний конкурс з розробки проекту композиції. За результатами конкурсу переміг проект зі скульптурною композицією, створеною авторським колективом у співавторстві з Володимиром Цісариком, відомим львівським скульптором.

За інформацією управління архітектури та урбаністики ЛМР, до мерії також надходили звернення від управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації про видачу містобудівних умов та обмежень на проектування Об’єкта архітектури на перетині вулиць Листопадового чину та Огієнка у м. Львові. Однак, не було надано усіх необхідних документів, тому їх повернуто на доопрацювання.

Станом на сьогодні весь пакет документів подано і буде розглянуто відповідно до чинного законодавства.

Фото: ЛМР