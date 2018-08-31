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Львівська залізниця змінила розклад руху поїзда Львів-Лавочне

Юлія Шпак

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Для забезпечення пересадки по станції Стрий на приміський поїзд №6137 Стрий – Самбір змінюється розклад поїзда №6165 Львів – Лавочне. Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

 

Із понеділка, 1 вересня, поїзд курсуватиме за зміненим на зручніший розклад:

Львів 18:50 год.  (замість 19:12 год.) Скнилів 19:00-19:01 Оброшино 19:07-19:08 Глинна-Наварія 19:16-19:17 Пустомити 19:20-19:21 Семенівка 19:25-19:26 Щирець-2  19:30-19:31 Щирець-1  19:33-19:34 Дмитрія 19:38-19:39 Черкаси Дн. 19:43-19:44 Задорожна 16:48-19:49 Миколаїв-Дністр. 19:55-19:57 Пісочна 20:05-20:06 Більче 20:13-20:14 П`ятничани 20:17-20:18 Урегсько 20:22-20:23 Стрий 20:32-20:36 Конюхів 20:45-20:46 Гірне 20:51-20:52 Любиці 20:56-20:57 Ниж.Стинава 21.01-21.02 Ниж.Синьовидне 21.06-21.07 Верх.Синьовидне 21:13-21:14 Сколе 21:25-21:27 Гребенів 21:37-21:38 Тухля 21:49-21:50 Славське 22:02-22:04 Тернівка 22:11-22:12 Лавочне 22:18 год.

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