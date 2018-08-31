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Львів’ян запрошують на вуличний фестиваль «Цього вечора на ReZavod»

Олександр Косик

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У суботу, 8 вересня, о 16.00 год на старому заводі Рема (вул. Заводська 31) відбудеться вуличний фестиваль «Цього вечора на ReZavod». Захід проводить міська ініціатива «Factories of ideas» з метою посилення креативної спільноти, а також заради сприяння ревіталізації колишніх промислових зон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

На старому заводі РЕМА, що розташований в промисловій частині Підзамче, уже три роки розвиваються десятки молодих брендів креативного сектору — від інженерів, дизайнерів, пекарів до художників і теслярів. Усі вони створюють унікальну екосистему «ReZavod», тож завдяки співпраці на межах різних індустрій виникають нові проекти.

Гості фестивалю зможуть взяти участь у майстер-класах, побачити одяг, декор і ґаджети, які там створюються, подивитися театральну виставу чи картинну експозицію та навіть послухати вечірні казки. Також діятиме зона фуд-корту, спорту та відпочинку.

Вхід на фестиваль вільний.

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