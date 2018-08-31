До роковин Голодомору у 85 країнах світу запалять свічки пам’яті

В Україні стартує Міжнародна акція «Запалімо свічку пам’яті». До 85-их роковин Голодомору в Україні у 85 країнах світу запалять «свічки пам’яті». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».

Метою акції є об’єднання українців усього світу і громадян інших країн задля вшанування пам’яті жертв страшного злочину в історії людства ХХ століття, а також щоб застерегти від повторення подібних геноцидів у майбутньому.

Ініційована Світовим конгресом українців громадська акція «Запалімо свічку пам’яті!» стартує завтра – 1 вересня 2018 року, у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» (м. Київ, вул. Лаврська, 3).

Впродовж 85-ти днів в різних містах 85-ти країн світу пройде церемонія запалення Свічки пам’яті. Завершиться міжнародна акція в Україні 24 листопада в День пам’яті жертв Голодомору.

Під час початку міжнародної акції буде запалено свічку пам’яті та проведено панахиду за жертвами Голодомору. Панахиду очолять духовенство УГКЦ та УПЦ КП.

О 12.45 відбудеться короткий брифінг для журналістів на який запрошено: першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва, міністр культури України Євгена Нищука, державного секретаря Міністерства закордонних справ України Андрія Заяця, директора Представництва Світового Конґресу Українців (СКУ) в Україні Сергія Касянчука та генерального директора Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Олесю Стасюк.

Початок акції «Запалімо свічку пам’яті!» стартує о 13:00.

Враховуючи, що серед мільйонів жертв геноциду української нації, організованого і здійсненого московською окупаційною владою у 1932–1933 роках, велику частку складали діти, при проведенні пам’ятного заходу особливу увагу приділять саме дітям – жертвам Голодомору, які не змогли сісти 1 вересня 1933 року за шкільні парти. Відтак в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» презентують виставку «Вкрадене дитинство» і публічно оголосять частину Мартирологу – імена 85 вбитих голодом дітей, та запалять свічки для вшанування пам’яті померлих.