ОСТАННІ НОВИНИ

У жовтні до Львова з’їдуться студенти зі всієї України на битву модельєрів

Олена Карп'юк

|

4-8 жовтня у приміщенні Палацу мистецтв, що на вул. Коперника, вже 12 рік поспіль відбуватиметься виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». В межах заходу також проведуть битву модельєрів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

«Цього року на ярмарку буде представлений новий кластер моди. Цей кластер презентуватиме свою діяльність, можливості того, як він виходить на зовнішні ринки, як комунікує з підприємцями з-за кордону.

Зараз ми працюємо над створенням програми, але точно можу сказати, що буде конкурс «Битва модельєрів» та «Галицький талант». Як і кожного року, ми готуємо переможцям подарунки», − розповіла начальниця відділу ділових індустрій управління економіки Львівської міської ради Галина Заяць.

На конкурс «Битва модельєрів» з’їжджаються учні з усієї України. За словами Галини Заяць, минулого року участь у конкурсі взяли учасники з 14 областей України.

Цієї осені організатори також обіцяють конкурс дитячого малюнка «Купуй львівське». У всіх школах Львова учні 1−4 класів малюватимуть малюнки, які пізніше будуть розміщені на виставці. Після цього три найкращі роботи отримають подяки від міського голови.

Як повідомляв Львівський портал, на виставці-ярмарку «Львівський товаровиробник» будуть представлені товари місцевих виробників різних галузей промисловості, зокрема легкої, харчової, будматеріалів, виробництва меблів, товарів повсякденного вжитку, HandMade тощо.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...