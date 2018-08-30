У жовтні до Львова з’їдуться студенти зі всієї України на битву модельєрів

4-8 жовтня у приміщенні Палацу мистецтв, що на вул. Коперника, вже 12 рік поспіль відбуватиметься виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». В межах заходу також проведуть битву модельєрів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

«Цього року на ярмарку буде представлений новий кластер моди. Цей кластер презентуватиме свою діяльність, можливості того, як він виходить на зовнішні ринки, як комунікує з підприємцями з-за кордону.

Зараз ми працюємо над створенням програми, але точно можу сказати, що буде конкурс «Битва модельєрів» та «Галицький талант». Як і кожного року, ми готуємо переможцям подарунки», − розповіла начальниця відділу ділових індустрій управління економіки Львівської міської ради Галина Заяць.

На конкурс «Битва модельєрів» з’їжджаються учні з усієї України. За словами Галини Заяць, минулого року участь у конкурсі взяли учасники з 14 областей України.

Цієї осені організатори також обіцяють конкурс дитячого малюнка «Купуй львівське». У всіх школах Львова учні 1−4 класів малюватимуть малюнки, які пізніше будуть розміщені на виставці. Після цього три найкращі роботи отримають подяки від міського голови.

Як повідомляв Львівський портал, на виставці-ярмарку «Львівський товаровиробник» будуть представлені товари місцевих виробників різних галузей промисловості, зокрема легкої, харчової, будматеріалів, виробництва меблів, товарів повсякденного вжитку, HandMade тощо.