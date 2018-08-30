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У Львові в багатоповерхівці горіла квартира

Олена Карп'юк

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Вчора, 29 серпня, о 15:10 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Природній, 3. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла в помешканні на п’ятому поверсі будинку. Ліквідувати її вогнеборцям вдалося о 15:54 год. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку на площі 18 кв м.

До гасіння пожежі залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі постраждалих немає. Наразі всі обставини події та причина виникнення займання встановлюються.

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