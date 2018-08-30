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У Львові дітям учасників АТО, які підуть у перший клас, вручили шкільні набори

Соломія Головіна

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Сьогодні, 30 серпня, у Львові півсотні дітей учасників АТО, які підуть у перший клас, отримали канцелярські набори. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Канцелярське приладдя для першого класу отримали 26 дівчаток та 25 хлопчиків, які приїхали з різних районів області.

До пакунку  входить ранець, зошити, щоденник, обкладинки, олівці, фломастери, лінійки, клей, ножиці, розмальовки, тощо.  Вартість одного такого набору приблизно 2 300 грн.

Що стосується фінансування, як розповіла волонтер Уляна Кузик, 26 тисяч вдалося дістати на цю акцію завдяки обласному конкурсу мікропроектів. Однак, як вона пояснила, цих коштів вистачило лише на портфелі для дітей.

«Решта дав благодійний Фонд «Уляни Кузик». Дуже багато людей долучилося з Америки, Італії, Іспанії, частково з України… Минулого року робила таку ж акцію для дітей з Східною України. Саме у Львові такий захід організовуємо вперше», – зазначила Уляна Кузик.

 

 

 

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