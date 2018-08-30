Цьогоріч львів’яни здали на утилізацію майже 15 кг ртуті

Із початку року в межах безтермінової акції «Прийом ртуті від населення» місто прийняло від мешканців вже 14,8 кг ртуті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Львів’яни встигли вже здати 305 медичних термометрів, 9 лабораторних термометрів, 2 тонометри медичні та 16 інших ртутних приладів.

«Одним із важливих заходів в нас є прийом ртуті від населення. Були розроблені буклети „Небезпечно! Металева ртуть“, де описані дії під час виникнення випадків розлиття ртуті, їх розповсюдили в навчальних, лікувальних установах міста, на підприємствах та в організаціях. Вся зібрана ртуть готується для утилізації на підприємствах України», –зазначають у міській раді.

Відтак львів’ян закликають не викидати прилади з вмістом ртуті у смітник, а здавати на утилізацію. Адже пари цієї речовини та її сполуки є дуже отруйними, а потрапивши в організм, ртуть залишається в ньому на все життя.

Пам’ятайте, що при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою!

При виявленні, розбитті та пошкодженні ємностей зі ртуттю (градусників, колб тощо), негайно слід звертатися за телефонами: 297−59−11; 261−40−83; 261−42−39; 261−44−61.