Шахтарі грозяться наступного тижня перекрити залізничну колію у Добротворі

Сьогодні під стінами Львівської ОДА пікетували шахтарі з Червонограда. Гірники влаштували акцію протесту через борги із зарплати та відсутність збуту вугілля в необхідній кількості на Добротвірську ТЕС. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як поінформували пікетувальники, із 4 вересня вони мають намір перекривати залізничну колію у Добротворі.

«Далі їдемо на залізну дорогу у Добротвір робити попередження пану Ахметову: або він буде брати наше вугілля, адже Добротвірська та Бурштинська ТЕС побудовані для Львівсько-Волинсього басейну, або ми з вівторка перекриваємо залізну дорогу на Добротвір, де не зайде ні один вагон», – розповів у коментарі Львівському порталу голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України Олег Турчинов.

Також він зауважив, що червоноградським гірникам досі боргують більше половини зарплати за липень.

«Маємо оплаченої зарплати лише 40% за липень, а нині вже завершується серпень. Шахтарям вже це все обридло», – зазначив він.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат .