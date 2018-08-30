ОСТАННІ НОВИНИ

Шахтарі грозяться наступного тижня перекрити залізничну колію у Добротворі

Соломія Головіна

|

Сьогодні під стінами Львівської ОДА пікетували шахтарі з Червонограда. Гірники влаштували акцію протесту через борги із зарплати та відсутність збуту вугілля в необхідній кількості на Добротвірську ТЕС. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як поінформували пікетувальники, із 4 вересня вони мають намір перекривати залізничну колію у Добротворі.

«Далі їдемо на залізну дорогу у Добротвір робити попередження пану Ахметову: або він буде брати наше вугілля, адже Добротвірська та Бурштинська ТЕС побудовані для Львівсько-Волинсього басейну, або ми з вівторка перекриваємо залізну дорогу на Добротвір, де не зайде  ні один вагон», – розповів у коментарі Львівському порталу голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України Олег Турчинов.

Також він зауважив, що червоноградським гірникам досі боргують більше половини зарплати за липень.

«Маємо оплаченої зарплати лише 40% за липень, а нині  вже завершується серпень. Шахтарям вже це все обридло», – зазначив він.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат .

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...