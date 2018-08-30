Під час Днів європейської спадщини львів’ян навчать гасити пожежу

Відомі і малознані професії Львова, підприємливі і талановиті особистості – основні акценти цьогорічних Днів європейської спадщини. Зокрема, львів’ян навчать гасити пожежу. Це буде один із 75 заходів, які ввосьме пройдуть у Львові 7−9 вересня під темою «Від ремесел до професій: спадок тих, хто творить Львів». Про це Львівському порталу розповіли у прес-службі ЛМР.

«Відзначення Днів європейської спадщини є гарною ініціативою, яка дозволяє не тільки бачити та цінувати спадщину, але й привідкривати завісу над таємничими спорудами. Протягом 7 – 9 вересня можна буде відвідати різні об’єкти, які не є відкриті для повсякденного відвідування. Крім того, будуть історії про відомих та не відомих львів’ян. Адже місто творять люди, а людей творить місто. Тому важливо знати життєві історії тих, які творили та винаходили у нашому місті. Гасло цього року „Від ремесел до професій: спадок тих, хто творить Львів“. Вираз є досить глибинним, бо кожен з нас, виконуючи свою роботу, вносить вагомий внесок у розвиток нашого міста Лева. Тому закликаю швидше реєструватись на різні цікаві події, бо місця обмежені», — Наталія Бунда, директор департаменту розвитку.

«Екскурсії на виробництва і підприємства, у друкарні і бібліотеки, у музеї, театри, університети, лекції, зустрічі з нащадками відомих львів’ян, майстер-класи, прогулянки з дослідниками міста, дитячі заходи — це і навіть більше різноманіття програми пропонується для мешканців та гостей міста», — зазначають організатори.

«Акцент цього року буде зроблений на темі „Відомі та маловідомі талановиті львів’яни“. Буде багато ремесел та професій, якими вони займались, такі як науковці, друкарі, двірники і т.д. Також розповідатимуться історії про важливі виробництва міста та професійні об’єднання. Програму допомагали створювати ініціативні екскурсоводи, дослідники, науковці, представники музеїв та університетів, туристичні компанії, громадські організації. Також беруть участь у допомозі волонтери, яких цьогоріч буде близько 60 осіб. Учасників ми очікуємо близько 1700 осіб», — Ганна Кцілінська, управління туризму, організатор.

«Цього року відбудеться 75 заходів, які будуть різного формату: екскурсії, лекції, зустрічі з нащадками відомих львів’ян, велокруїз до астрономічної обсерваторії, замальовки різних будівель Львові для тих, хто любить малювати. Також будуть лекції про І. Франка, А. Шептицького і т.д., де відомі для нас постаті відкриються для слухача з іншої сторони. Ще відвідувачі лекції пізнають таємниці професій суфлера оперного театру та настроювача фортепіано. Відбудуться цікаві поїздки історичним трамваєм Гота та сучасним Електроном, де розкажуть з яких елементів складаються трамваї та які професії пов’язані з цим електротранспортом. Окремо складена дитяча програма, в яку входять майстер-класи, квести та екскурсії», — Олександра Провозін, Музей міста, організатор.

Усі заходи в рамках Днів європейської спадщини є безкоштовними і базуються на ініціативі людей, яким не байдужа історія їхнього міста. Кількість місць на більшість заходів — обмежена. Реєстрація триватиме з 30 серпня, з 15.00 до 6 вересня, 15.00 на сайті www.lviv.travel, а також за телефоном +38 067 37 33 652, з 10.00 до 18.00.

Реєстрація та інформація на сайті lviv. travel: http://bit.ly/2LSAde3

Повна програма заходів: http://bit.ly/2MUAt8A

Також, з програмою заходів можна ознайомитись у Центрі туристичної інформації на пл. Ринок.

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/EHDsLviv/

Контактна особа: Ганна Кіцілінська, (032) 297 57 53, ehd. lviv@gmail.com