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Нові знайомства та покращення своєї англійської: львів’ян закликають прихистити іноземців

Олена Карп'юк

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Кожного року до Львова приїжджають близько 200 іноземних студентів, аби взяти участь у соціальних проектах від AIESEC. Відтак усі охочі мають шанс покращити свій рівень англійської мови, взявши участь у програмі «Приймаюча сім’я» від AIESEC. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

«Я швидко наважилася на програму, адже мені завжди було цікаво спілкуватися з іноземцями. Одне важливе питання — згода батьків, бо саме зараз живу з ними. Після фрази тата «спробуємо», я вже швидко почала реєструватися. І через декілька днів у моєму домі почала жити дівчинка з Єгипту — Меям.

На початку рівень моєї англійської був досить низьким, що давало причини для занепокоєння. Однак, живучи разом, вирішуючи буденні справи та показуючи Львів, легко та весело я почала вільно спілкуватися англійською. Ми разом багато готували національні страви України та Єгипту, вчили пісні та танцювали наші танці.

Взявши участь у програмі, я отримала те, що очікувала: гарно проведений час із новим другом, розвіювання стереотипів, розширення власного світогляду та комфорт у спілкуванні з іноземцями», — розповіла учасниця програми AIESEC «Приймаюча сім’я» Софія.

Участь у міжнародній програмі AIESEC «Приймаюча сім’я» дає шанс:

  • познайомитись із волонтерами із різних країн світу та знайти нових друзів;
  • дізнатись про культуру та традиції інших країн без відриву від роботи/навчання/повсякденного життя;
  • стати гідом для учасника міжнародної програми обміну AIESEC та розповісти про культуру та традиції України;
  • брати участь у соціальних проектах AIESEC в Україні разом із волонтерами;
  • спілкуватись англійською (або іншої мовою) 24 години на добу.

Форма реєстрації для охочих прийняти у себе волонтера з іншої країни — тут.

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