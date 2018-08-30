Новенький садочок у Винниках: з вересня тут навчатимуться близько 400 малюків

Вже з 3 вересня близько 400 дітей зможуть піти у новий садочок № 156, що знаходиться на вул. Олени Теліги у м. Винники. Ще близько 600 дітей планують зарахувати до кінця року у новостворені групи у садочках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 12 груп різних вікових категорій. З 2016 року у відновлення садочка Львівська міська рада інвестувала понад 40 млн грн.

«Одним із найважливіших завдань у місті є забезпечення дітей дошкільною освітою. Тому місто робить усе можливе, аби щороку відкривати якомога більшу кількість груп, щоби усі діти були забезпечені дошкільною освітою», — додала начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Своєю чергою міський голова поінформував, що торік у місті створили додатково орієнтовно 800 місць у садках, цього року планують створити 1000. Водночас він пообіцяв суттєво дофінансувати з коштів бюджету міста утримання дітей у приватних садочках:

«Максимально стимулюємо розвиток приватних садочків…Люди мають вибір — хтось хоче в комунальний, хтось хоче в приватний. Головне, щоб діти були під опікою».

Зазначимо, що у 2018−2019 навчальному році до львівських закладів дошкільної освіти комунальної форми власності зараховано 7800 дітей. У м. Винники ж зараховано у ДНЗ 386 дітей.

Ще близько 600 дітей планують зарахувати до кінця року у новостворені групи за адресами: вул. Дорога Кривчицька, 3 — 3 групи, вул. Копистинського, 14 — 3 групи, вул. Олесницького, 2 — 3 групи, вул. Грінченка, 4а — 4 групи, вул. Зубрівська, 9 — 4 групи та 7 груп за рахунок вивільнення спальних приміщень.