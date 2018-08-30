Мерія просить поліцію перевірити азартні клуби під вивіскою лотерей

Мерія скерувала листи в правоохоронні органи щодо перевірки закладів грального бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

ЛМР з метою неприпустимості поширення гральних закладів у Львові, а також їхньої згубної дії на психологічний та фінансовий стан гравців та членів їхніх родин, прийняла ухвалу № 3693 від 12.07.2018 «Про організацію роботи щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території м. Львова». На виконання вказаної ухвали районні адміністрації здійснили на своїх територіях перевірку всіх об’єктів грального бізнесу. На основі отриманих результатів мерія скерувала листи Начальнику Г У Національної поліції у Львівській області та Начальнику Головного управління ДФС у Львівській області щодо здійснення перевірки виявлених об’єктів грального бізнесу та вжиття відповідних заходів реагування щодо незаконних дій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу незважаючи на заборону.

«Незважаючи на заборону грального бізнесу в Україні, у м. Львові масово почали розповсюджуватись азартні ігри через відкриття Інтернет-клубів, «спортивних» покерних клубів та закладів під виглядом різних лотерей.

Усі вказані заклади, де проводяться азартні ігри, є легкодоступні для неповнолітніх та людей з нестійкою психікою, що в свою чергу, наносить серйозний удар по психологічному здоров’ю гравців, які є мешканцями м. Львова», – зазначає прес-служба мерії.

Відповідно до сформованого списку наявних об’єктів грального бізнесу на території м. Львова, мерія просить перевірити об’єкти за адресами:

у Галицькому районі: вул. Торгова, 15, вул. Городоцька, 4, 9, 57, 71, 113, пл. Кропивницького, 3, вул. Куліша, 4, 34, вул. Кн. Романа — вул. Нижанківського, пл. Соборна, вул. Стрийська, 1, вул. Дудаєва, вул. Осмомисла, вул. Удатного, 5, вул. Джерельна, 20, вул. Торгова, вул. Шпитальна, 15, вул. Дорошенка, 40, вул. Гнатюка, 11, вул. Зернова, 4, вул. Бр. Рогатинців, 5, вул. І. Франка, 79, 82, вул. Коперника, 62, вул. Б. Лепкого, 3, вул. Кн. Романа, 18, пр. Чорновола, 11, 26, вул. Словацького, 18;

у Залізничному районі: вул. Широка, 63а (3 об’єкти), 70б, вул. Виговського, 45, 55 (2 об’єкти), вул. Любінська, 100, 102 (3 об’єкти), вул. Патона, 2 (2 об’єкти), вул. Городоцька, 78, 94, 110 (2 об’єкти), 116а (2 об’єкти), 287, вул. Суботівська, 2, вул. Залізнична, 4, вул. Низинна, 17;

у Личаківському районі: вул. К. Левицького, 24, 41, вул. Солодова, 1, вул. Зелена, 19, вул. Личаківська, 46, 152, вул. Пасічна, 3, 51, вул. Шота Руставелі, 4;

у Сихівському районі: вул. Довженка, 2 (2 об’єкти), 4 (2 об’єкти), вул. Кавалерідзе, 1, вул. Сихівська, 8, 11, 12а (2 об’єкти), 13 (3 об’єкти), 18, 20, 28, 30, вул. Стрийська, 49, 57, 109 (2 об’єкти), пр. Червоної Калини, 38 (2 об’єкти), 59, 92, 109 (5 об’єктів);

у Франківському районі: вул. Сахарова, 50, 58, вул. Політехнічна, 2, вул. С. Бандери, 45, вул. В. Великого, 34, (5 об’єктів), 35, 35а (2 об’єкти), 51 (2 об’єкти), 103, вул. Героїв УПА, 77, 80, вул. Городоцька, 167/39, 173, 213 (3 об’єкти), вул. Кн. Ольги, 100, 114 (2 об’єкти), пл. Липнева, 9, вул. Наукова, 30 (3 об’єкти), 49, 59−61 (3 об’єкти), 96а (2 об’єкти), вул. Ю. Федьковича, 18, 20, 21;

у Шевченківському районі: вул. Грінченка, 4, 4б, 6, 6б, 13, 54, вул. Клепарівська, 13, вул. Лінкольна, 57, вул. Липинського, 60 (2 об’єкти), вул. Мазепи, 11 (3 об’єкти), 25а (2 об’єкти), 26 (2 об’єкти), вул. Ставова, 9, вул. Томашівська, 9, вул. Б Хмельницького, 271, 273 (2 об’єкти), пр. Чорновола, 59 (3 об’єкти), 101 (3 об’єкти), 103 (2 об’єкти), вул. Шевченка, 4, 350б, 358 (3 об’єкти).