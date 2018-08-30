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Львів’янин встановив світовий рекорд

Омелян Шевчук

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НОК Львівщини нагородить пам’ятним подарунком лучника Маркіяна Івашка, який встановив світовий рекорд у міксті. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Як відомо, львів’янин Маркіян Івашко та Анастасія Павлова з Нової Каховки встановили світовий рекорд на відкритому Гран-прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії.

На цих змаганнях наші спортсмени набрали загальну суму балів – 1343, яка віднині є найвищим досягненням в змаганнях змішаних пар. Попередній рекорд належав спортсменам з Південної Кореї Лі Ву Сеок і Йин Хе Чанг. Два тижні тому вони показали результат 1338 очок.

Відзнака Маркіяна Івашка ввійде в програму нагородження кращих спортсменів Львівщини, яке відбудеться 31 серпня, у Львові.

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