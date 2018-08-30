Із будинку у Солонці випав робітник

Вчора, 29 серпня, о 22:11 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Солонка Пустомитівського району із двоповерхового будинку випав чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Як з’ясувалось, 59-річний чоловік впав із мансарди двоповерхового житлового будинку, що на вул. Князя Романа, під час проведення ремонтних робіт.

Для надання допомоги на місце події виїздили рятувальники, які за допомогою пожежно-рятувальної мотузки та висувної драбини перенесли потерпілого до карети швидкої медичної допомоги.

Наразі всі деталі події встановлюються.