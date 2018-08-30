ОСТАННІ НОВИНИ

Із 2019 року МОЗ розділить функції керівника медзакладу на управлінські і медичні

Олена Карп'юк

|

Міністерство охорони здоров’я пропонує для громадського обговорення проект змін до довідника медичних професій. Згідно з ним із наступного року керівник закладу охорони здоров’я, директор чи генеральний директор, виконуватиме виключно управлінські функції та займатиметься адміністративною роботою, а всі медичні функції керівника виконуватиме медичний директор. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міністерства.

 

Наразі усі функції – і адміністративні, і медичні – в українських медзакладах виконує головний лікар. Це величезний об’єм роботи, який у багатьох розвинених країнах світу виконують два фахівці: генеральний директор, який займається ключовими адміністративними питаннями, а медичний директор –курує усі медичні процеси.

Такі кадрові рішення вже десятки років ефективно діють у всьому світі, зокрема у багатьох країнах-членах Європейського Союзу. З січня 2019 року такий механізм хочуть запровадити і в Україні.

Підготовлений спільно з міжнародними партнерами проект змін до довідника медичних професій:

  • вводить нову посаду медичного директора;
  • чітко розмежовує функції директора та медичного директора;
  • вводить критерії для керівників закладів охорони здоров’я національного, обласного та районного рівня;
  • визначає освітні вимоги до директора, робота якого не пов’язана з організацією лікувального процесу.

Хто керуватиме медзакладом: про посаду директора/гендиректора

Генеральний директор або директор закладу займатиметься питаннями господарської діяльності, керуватиме виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу. Він займатиметься:

  • стратегічним плануванням;
  • формуванням бюджету;
  • координацією роботи закладу;
  • аналізом економічної ефективності;
  • організовуватиме роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів;
  • забезпечуватиме залучення коштів на інвестиційні потреби закладу тощо.

До 2022 року обіймати посаду директора на конкурсній основі може претендент із гуманітарною освітою, правознавець, економіст, лікар, управлінець. А з 2022 року претенденти, які не мають управлінської або менеджерської освіти у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», повинні будуть додатково здобути її.

Посада медичного директора

З 2019 року посада медичного директора вводиться в довідник медичних професій.

Медичний директор займатиметься виключно питаннями медицини, зокрема:

  • розробкою та впровадженням системи безперервного удосконалення якості послуг у медзакладі на основі принципів доказової медицини;
  • організацією надання пацієнтоорієнтованих послуг;
  • координацією зовнішньої та внутрішньої взаємодії підрозділів закладу охорони здоров’я;
  • організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу;
  • впровадженням сучасних методик діагностики та лікування;
  • організацією медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях;
  • оцінкою якості надання медичної допомоги тощо.

Що буде з головними лікарями?

Головні лікарі, які вже уклали чи укладуть трудові договори до моменту, коли наказ вступить у дію (1 січня 2019 року), працюватимуть за старою моделлю – керуватимуть і адміністративними, і медичними процесами до терміну, визначеного у договорі.

Після завершення терміну дії договору головні лікарі зможуть пройти конкурс як на посаду генерального директора, так і на посаду медичного директора закладу охорони здоров’я.

Фото: kqed.org

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...