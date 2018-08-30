Із 2019 року МОЗ розділить функції керівника медзакладу на управлінські і медичні

Міністерство охорони здоров’я пропонує для громадського обговорення проект змін до довідника медичних професій. Згідно з ним із наступного року керівник закладу охорони здоров’я, директор чи генеральний директор, виконуватиме виключно управлінські функції та займатиметься адміністративною роботою, а всі медичні функції керівника виконуватиме медичний директор. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міністерства.
Наразі усі функції – і адміністративні, і медичні – в українських медзакладах виконує головний лікар. Це величезний об’єм роботи, який у багатьох розвинених країнах світу виконують два фахівці: генеральний директор, який займається ключовими адміністративними питаннями, а медичний директор –курує усі медичні процеси.
Такі кадрові рішення вже десятки років ефективно діють у всьому світі, зокрема у багатьох країнах-членах Європейського Союзу. З січня 2019 року такий механізм хочуть запровадити і в Україні.
Підготовлений спільно з міжнародними партнерами проект змін до довідника медичних професій:
- вводить нову посаду медичного директора;
- чітко розмежовує функції директора та медичного директора;
- вводить критерії для керівників закладів охорони здоров’я національного, обласного та районного рівня;
- визначає освітні вимоги до директора, робота якого не пов’язана з організацією лікувального процесу.
Хто керуватиме медзакладом: про посаду директора/гендиректора
Генеральний директор або директор закладу займатиметься питаннями господарської діяльності, керуватиме виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу. Він займатиметься:
- стратегічним плануванням;
- формуванням бюджету;
- координацією роботи закладу;
- аналізом економічної ефективності;
- організовуватиме роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів;
- забезпечуватиме залучення коштів на інвестиційні потреби закладу тощо.
До 2022 року обіймати посаду директора на конкурсній основі може претендент із гуманітарною освітою, правознавець, економіст, лікар, управлінець. А з 2022 року претенденти, які не мають управлінської або менеджерської освіти у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», повинні будуть додатково здобути її.
Посада медичного директора
З 2019 року посада медичного директора вводиться в довідник медичних професій.
Медичний директор займатиметься виключно питаннями медицини, зокрема:
- розробкою та впровадженням системи безперервного удосконалення якості послуг у медзакладі на основі принципів доказової медицини;
- організацією надання пацієнтоорієнтованих послуг;
- координацією зовнішньої та внутрішньої взаємодії підрозділів закладу охорони здоров’я;
- організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу;
- впровадженням сучасних методик діагностики та лікування;
- організацією медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях;
- оцінкою якості надання медичної допомоги тощо.
Що буде з головними лікарями?
Головні лікарі, які вже уклали чи укладуть трудові договори до моменту, коли наказ вступить у дію (1 січня 2019 року), працюватимуть за старою моделлю – керуватимуть і адміністративними, і медичними процесами до терміну, визначеного у договорі.
Після завершення терміну дії договору головні лікарі зможуть пройти конкурс як на посаду генерального директора, так і на посаду медичного директора закладу охорони здоров’я.
Фото: kqed.org
Олена Карп'юк