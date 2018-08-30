Громадський бюджет допоміг обладнати львівську лікарню сучасною дитячою операційною

У Львівській міській клінічній дитячій лікарні, що на вул. П. Орлика, 4, реалізовано проект Громадського бюджету 2017 — 2018 років «Найкраща операційна для найменших пацієнтів дитячої лікарні». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За кошти, виділені з міського бюджету розвитку м. Львова у розмірі близько 3 млн грн, закуплено сучасне обладнання для операційної хірургічного відділення № 2 МДКЛ, де проводять найскладніші операції для найменших пацієнтів із вродженими вадами не тільки зі Львова та області, а й з інших регіонів України. Відзначимо, що торік під час голосування цей громадський проект підтримали 3 573 особи.

Знайомлячись із реалізованим проектом, його авторка громадська діячка, директор Благодійного Фонду «Крила надії» Наталя Ліпська розповіла: «У величезній міській лікарні гостро бракувало якісних операційних. Зважаючи на те, яку кількість операцій, які проводить ця лікарня, і скільки найменших діточок оперується в цій операційній, то я вважала за доцільне, що наші діти мають мати хороші умови. Тому, як на мене, цей проект був дуже важливим для громади Львова».

«У нашому відділенні ми оперуємо дітей не тільки зі Львова і Львівської області. До нас приїжджають оперуватися діти з інших регіонів зі складними вродженими вадами. Таких відділень небагато у нашій державі — усього два, і тому до нас досить часто звертаються з інших регіонів. Для того, щоб робити складні операції, нам потрібні відповідні умови, нам потрібне складне обладнання», — розповіла завідувач відділення хірургії вроджених вад розвитку МДКЛ Галина Курило.

Завідувач відділенням також зазначила: «У нас є досвід реалізації громадських проектів. Ми вміємо їх реалізовувати, вміємо звітувати за кожну витрачену бюджетну гривню. Така операційна нам вкрай необхідна була. Кошти Громадського бюджету були витрачені на закупівлю необхідного обладнання, а ремонтні роботи провели благочинці».

Начальник управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради Юрій Лукашевський вважає цей проект добрим прикладом співпраці та синергії між громадськістю, бізнесом та владою.

«Маємо вкладені у рамках Громадського бюджету міські кошти, поєднаний зі цим ремонт, виконаний за благодійні внески. У кінцевому результаті діти м. Львова можуть отримувати якісну медичну допомогу — за європейськими стандартами, в належних умовах і на сучасному обладнанні. Це найбільш важливо, бо є ймовірність, що ми зможемо врятувати не одне життя завдяки такій співпраці. Це дуже добрий приклад, чому важливо готувати та подавати проекти до Громадського бюджету Львова», — наголосив Юрій Лукашевський.