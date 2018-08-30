ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім пікетом львівської ОДА шахтарями.

Нагадаємо, що шахтарі державних вугледобувних підприємств сьогодні зранку пікетували будівлю Львівської обласної державної адміністрації з вимогою вирішити проблему з накопиченими боргами по заробітній платі перед шахтарями.

Шахтарі (близько 60 чоловік) прибули до будівлі ОДА 8.10 год. та заблокували вхід в адміністрацію. Вони вигукували лозунги «Зарплату», та стукали касками.

Також лунало питання про відвантаження вугілля на Добротвірську ТЕС.

Приблизно о 9 годині до шахтарів для перемовин вийшов голова Львівської ОДА Олег Синютка.

За результатом діалогу було домовлено, що Синютка проведе комунікацію з представниками Міністерства енергетики з приводу найшвидшого вирішення проблем.

Разом з тим у компанії ДТЕК Енерго повідомили, що вони повністю розраховуються за придбане вугілля у державних підприємств. На даний момент заборгованості у компанії перед підприємствами немає.

За інформацією компанії генеруючі компанії ДТЕК повністю забезпечені вугіллям газової групи власного видобутку для безперебійної роботи.

При цьому ДТЕК готовий продовжувати роботу в рамках зустрічних поставок для забезпечення вугіллям компанії «Центренерго», так як потреби ТЕС «Центренерго» перевищують обсяги видобутку вугілля на державних шахтах.

Раніше ДТЕК і Центренерго домовилися використовувати механізм зустрічних поставок для більш ефективного управління логістикою: вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну йде на адресу ТЕС «ДТЕК Західенерго», а вугілля «ДТЕК Павлоградвугілля» і «ДТЕК Добропіллявугілля» – на адресу ТЕС державного «Центренерго». Фактично ДТЕК і державні контрагенти зобов’язувалися продавати один одному вугілля за однією ціною та з однаковими обсягами.

За серпень (29 днів) поставка на адресу станцій «ДТЕК Західенерго» склала 35,1 тис. тон вугілля ЛВБ. З початку року на «ДТЕК Західенерго» поставлено 168,2 тис. тон вугілля ЛВБ

Як повідомлялося раніше, 23 серпня Кабінет міністрів виділив із резервного фонду Держбюджету 100 мільйонів гривень для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі.