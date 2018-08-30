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Для людей із вадами зору у Львові презентують онлайн-бібліотеку аудіокниг

Олена Карп'юк

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21 вересня в межах 25 Форуму видавців у Львові відбудеться презентація онлайн-бібліотеки для людей з вадами зору «Ліхтар». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За словами організаторів, онлайн-бібліотека аудіокниг «Ліхтар» – це спроба полегшити життя як людям із тотальною втратою зору, так і частково незрячим.

У бібліотеці «Ліхтар» використовують не тільки озвучення «Анатоль», яке є наразі найкращим озвученням машинного мовлення, а й текст високої контрастності, щоб людям, які втратили зір неповністю, було максимально зручно.

Місце проведення презентації – Перша Львівська Медіатека, початок – о 17:00 год.

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