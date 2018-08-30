ActiveWeekend. Молодь кличуть у Парк культури на одноденний фестиваль

У Парку Культури ім. Б. Хмельницького 9 вересня з 13.00 до 22.00 відбудеться одноденний фестиваль для молоді ActiveWeekend. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

ActiveWeekend – це фестиваль активного дозвілля та неформальної освіти, створений з метою активізувати молодь Львівщини та інших регіонів. Його організаторки двоє 17-надцятирічних дівчат з ГО «Молоді лідери України» – Ярина Мірко та Уляна Кунтій.

Під час Фестивалю парк буде поділений на 9 зон: медіа, неформальної освіти, travel, healthy, family, dance, технологій, активного дозвілля, та дитяча зона. Протягом 5 годин на них відбуватимуться різні тренінги, лекції та майстер-класи. Після відбудеться концерт просто неба.

Ідея проведення цього фестивалю зародилася 3 роки тому. У двох 14-річних дівчат не було ні досвіду, ні команди, ні знань але було велике бажання впроваджувати зміни у своєму місті. У 2016 році вони взяли участь в проекті OpenYouthForum, що дав остаточний поштовх для реалізації їх ініціативи. Завдяки форуму вони отримали масу корисних знань, здобули потрібні навички та побачили чіткі орієнтири. Завершальним етапом у формуванні їх цілі став Форум Молодого Лідера в рамках Молодіжної Комунікаційної Школи від ГО «Молоді Лідери України».

У 2017 році двоє 15-річних дівчат змогли організували фестиваль ActiveWeekend, який зібрав близько 700 молодих людей зі всієї України, залучив до співпраці 30 тренерів, які поділилися власними знаннями та 25 волонтерів, які отримали новий досвід.

“Коли збираєшся на захід, який відбудеться вперше, буває, з’являється страх, що тобі не сподобається. Проте потім, коли переконуєшся у зворотньому розумієш, що ти є частинкою чогось нового з самого початку”, – учасниця фестивалю ActiveWeekend 2017.

“Я щаслива, що зараз маю можливість зробити свій крихітний внесок у розвиток молоді України. Дякую організаторам за надану можливість! Тут розумна, потенційна молодь та чудову атмосфера”,- тренер фестивалю ActiveWeekend 2017.

Зареєструватися на участь можна тут.