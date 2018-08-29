В Україні батькам можуть значно скоротити робочий день

В Україні хочуть поширити і на батька право на встановлення за його бажанням неповного робочого часу за рахунок роботодавця. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Уряд прийняв рішення схвалити розроблений Міністерством соціальної політики проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних з поєднанням сімейних і трудових обов’язків)».

Зазначений проект нормативного акту створений, аби забезпечити соціальними гарантіями усіх працівникам без дискримінації за статтю.

«З метою забезпечення таких гарантій, вносяться відповідні зміни до Кодексу законів про працю та закону “Про відпустки”, згідно з якими, зокрема, на батька поширюється право на встановлення за його бажанням в обов’язковому порядку режиму роботи на умовах неповного робочого часу, на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця», – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

У Мінсоцполітики переконані, що реалізація таких норм сприятиме забезпеченню рівних умов і можливостей для виконання реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними.

Відтак норми законодавства про працю приводяться у відповідність до норм Сімейного кодексу, закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з урахуванням їх адаптації до законодавства та стандартів Європейського Союзу у соціально-трудовій сфері.