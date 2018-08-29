У центрі Львова 20-річний хлопець намагався покінчити з життям, стрибнувши з даху будинку

На проспекті Чорновола 20-річний хлопець намагався покінчити з життям, стрибнувши із даху будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Так, сьогодні вночі інспектори 2 батальйону патрульної поліції отримали інформацію, що на проспекті Чорновола на даху будинку сидить людина та ймовірно хоче стрибнути вниз.

«Офіцери прибули на місце та побачили, що на даху дійсно знаходиться чоловік. Вони піднялися на сьомий поверх та спробували підійти ближче до особи. Хлопець крикнув, щоб не підходили, бо тоді він стрибне. Патрульні зупинилися та почали розмовляти з особою, спробували дізнатися, що в нього трапилося. Він розповів, що має проблеми в особистому житті та на роботі, а тому самогубство єдиний вихід, який він бачить», – розповіли у патрульні поліції.

В цей час інші патрулі перекрили вулицю, викликали швидку та рятувальників. Також встановили особу мами, яка приїхала на місце.

Після більш ніж двох годин перемовин з патрульними на краю будинку, чоловік вирішив добровільно спуститися. Внизу його чекала мати. 20-річного хлопця передали під нагляд медикам.

Фото: Варта 1