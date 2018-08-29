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У суботу стартують «Дні мистецтва перформанс у Львові»

Дарина Смеречанська

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З 1 до 8 вересня у Львові одинадцятий раз поспіль відбудеться єдиний в Україні міжнародний фестиваль перформансу «Дні мистецтва перформанс у Львові». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Вперше в Україні і у нас на фестивалі свої перформанси продемонструють мисткині з Франції Мартін Валь та Паскаль С’яп, а також дебютує представник мистецтва перфомансу з Іспанії Бартоломе Феррандо, пов’язаний з відео та аудіо-поезією. У фестивальній програмі перфомансів також візьмуть участь перформери з Польщі — Януш Балдига та Мар’ян Стемпак, з Ізраїлю — Ліор Каріель та Галіа Павліченко, з Норвегії — Зигмунд Скард, з України — Антон Саєнко, Наталія Лісова, Костянтин Зоркін.

Невід’ємною частиною «Днів мистецтва перформанс у Львові» є освітня складова фестивалю «Школа Перформансу». Цьогоріч розширює навчальну пропозицію, даючи можливість попрацювати з викладачами, митцями, які реалізують оригінальні авторські проекти як у сфері мистецтва, так і освіти у її широкому розумінні. Програму Школи будуємо з трьох навчальних платформ: програма Януша Балдиги, програма Мартін Віаль, а також програма професора з Валенсії Бартоломе Феррандо”, — зазначають організатори.

1−4 вересня щодня з 10.00 до 14.00 год — школа перформансу (майстер-класи, лекції) за адресою: галерея Дзиґа (вул. вірменська, 35), Львівський обласний театр Ляльок (пл. Данила Галицького, 1).

2−6 вересня щодня з 14.00 до 18.00 год — лекції та практичні заняття за адресою: лекційний зал Львівського музею історії релігії (пл. Музейна, 1).

2−6 вересня щодня з 18.00 до 20.00 год — покази перформансів (публічні мистецькі дії / акції) за адресою: територія Львівського музею історії релігії, Львівський Палац мистецтв та простір навколо Палацу мистецтв, галерея «Дзиґа», вул. Лесі Українки, пл. Ринок, пл. Музейна, пл. Данила Галицького.

 

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