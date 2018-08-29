У суботу Личаківською знову почне курсувати трамвай № 2. Львів'ян просять не паркувати авто на колії

З 1 вересня, як анонсувалося раніше, заплановано відновити рух трамвайного маршруту № 2 за повним маршрутом — з кінцевою зупинкою на вул. Пасічна. Від вчора, 28 серпня, розпочалася обкатка трамвайних вагонів по новій колії. Тож мешканців закликають не паркувати свої авто на трамвайній колії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми взяли на себе зобов’язання з 1 вересня відновити роботу трамваїв на вул. Личаківській. Основні будівельні роботи вже виконано, і від учора ми розпочали проводити пробну обкатку трамваїв по новій колії. Однак мали невелику трудність перед початком обкатки через запаркованість трамвайної колії приватними автомобілями. Оскільки обкатка ще триватиме, також проводитимуться певні технічні роботи на колії, просимо мешканців не запарковувати трамвайну колію.

Маємо ще кілька днів, щоб все випробувати, при необхідності поправити певні речі, щоб з 1 вересня все працювало стабільно і надійно. До 1 вересня плануємо випробувати усі модифікацій трамваїв, які у нас є, щоб на маршруті № 2 міг курсувати будь-який склад трамвайних вагонів”, — розповів Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», після відновлення руху трамвайного маршруту № 2 за повним маршрутом — з кінцевою зупинкою на вул. Пасічній, на трамвайному маршруті № 2 курсуватиме 12 вагонів.