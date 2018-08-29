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У Львові зіткнулись два авто: водій одного потрапив у реанімацію

Олександр Косик

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У Львові внаслідок автозіткнення один з водіїв потрапив у реанімацію. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 серпня о 5.20 на вулиці Сяйво.

Поліцейські встановили, що автомобіль «Daewoo Maria» під керуванням 34-річного львів’янина зіткнувся з автомобілем «Opel Combo», яким керував 53-річний мешканець Львова.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій «Daewoo». Його госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «важка поєднана травма».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 серпня о 5.20 на вулиці Сяйво.

Поліцейські встановили, що автомобіль «Daewoo Maria» під керуванням 34-річного львів’янина зіткнувся з автомобілем «Opel Combo», яким керував 53-річний мешканець Львова.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій «Daewoo». Його госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «важка поєднана травма».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

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