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У Львові вшанували пам’ять загиблих під Іловайськом

Олександр Косик

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У центрі Львова вшанували пам’ять воїнів Героїв, які загинули під Іловайськом, оскільки сьогодні четверта річниця Іловайської трагедії, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Небайдужі львів’яни зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, щоб спільно помолитися за людей, які віддали своє життя за Україну.

«Сьогодні ми не плачемо, бо в Іловайському котлі люди свідомо знали, на що вони йдуть. Якби вони поки нули свої позиції, України б вже не було. Ціною їх життів ми сьогодні маємо Україну, маємо мирне небо. Сьогодні ми пишаємося тими Героями, які пройшли пекло. Дякуємо всім хлопцям, які захищають нашу країну!» — сказала керівниця ГО «Об’єднання добровольців» Олена Живко.

Після спільної молитви, згадування хронології трагічних подій під Іловайськом, львів’яни, представники міської та обласної ради пішли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, де поклали квіти біля плакатів із зображеннями загиблих бійців.

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