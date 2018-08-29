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У Червонограді викрили нелегальний пункт продажу неякісного дизельного палива

Олександр Косик

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На Львівщині правоохоронці припинили реалізацію незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками слідчого та оперативного управління Головного управління ДФС у Львівській області, в рамках розслідування кримінального провадження, припинено на території Львівщини реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме – дизельного палива.

Зокрема, викрито фізичну особу, яка порушуючи правила чинного законодавства України, зберігала та реалізовувала дизельне паливо неналежної якості на одній нестаціонарній автозаправній станції у Червонограді.

В ході проведення слідчих дій, вилучено понад 3,5 тонни неякісного дизельного палива, яке, зазначимо, не відповідає вимогам Державних стандартів України.

Такі дії фігуранта кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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