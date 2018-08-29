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Обрали претендента на «Оскар» від України

Андрій Котенський

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Український Оскарівський комітет обрав фільм-претендент від України на здобуття Оскару у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Це стрічка «Донбас» режисера Сергія Лозниці, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, «Донбас» – копродукційний драматичний фільм 2018 року, поставлений режисером Сергієм Лозницею. Стрічка створювалася у копродукції Німеччини, України, Франції, Нідерландів, та Румунії.

Світова прем’єра відбулася 9 травня 2018 на 71-му Каннському міжнародному фестивалі. Cтрічку було обрано фільмом відкриття програми «Особливий погляд», офіційної програми Канн-2018, де вона отримала приз за найкращу режисуру.

Картина складається з низки епізодів, у яких засобами ігрового кіно відтворені справжні історії, що трапилися на окупованих територіях сходу України. Кілька героїв пов’язують епізоди між собою і передають одне одному, немов естафетну паличку, увагу глядачів.

Загальний кошторис проекту склав 71 млн 340 тис. гривень, з них українського фінансування – 16,7 млн грн.

Українська прем’єра стрічки відбулася 18 липня 2018 року на 9-му Одеському міжнародному кінофестивалі у позаконкурсній програмі «Фестиваль фестивалів». Також відомо, що стрічка вийде в український обмежений кінопрокат 18 жовтня 2018 року.

Фільм також був показаний у рамках міжнародних кінофестивалів у Карлових Варах (30 червня 2018), Мюнхені (30 червня), Єрусалимі (липень) та Мельбурні (серпень). У вересні 2018 він буде представлений у рамках секції Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Після прем’єри стрічки на Каннському міжнародному кінофестивалі у травні 2018 року, більшість західних кінокритиків схвально відгукнулися про фільм.

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