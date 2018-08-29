Наступного тижня АТП-1 отримає 10 великогабаритних білоруських автобусів МАЗ

Перші 10 великогабаритних автобусів МАЗ, які мають передати АТП-1, вже у Львові. До кінця року місто має отримати ще 90 МАЗів і 50 Електронів, відповідно до підписаної угоду ЛК «АТП-1» з АБ «Укргазбанк» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Торік Львів запланував закупити безпрецедентну кількість рухомого складу для покращення перевезень у місті. Зокрема, 150 великогабаритних автобусів в лізинг. Перші поставки ми очікували лише у вересні, але один з постачальників розпочав доставляти автобуси вже. Отож, ми вже отримали 10 перших автобусів МАЗ. З них 3 вже розмитнено. З наступного тижня плануємо їх передати в ЛК «АТП-1». До кінця року маємо ще отримати 140 одиниць.

Фінансовий лізинг, відповідно до якого проводиться придбання автобусів — це процедура дещо схожа на кредит, тільки вона дещо спрощена відповідно до законодавства. Лізинг передбачає, що право власності переходить до лізингоотримувача після виплати усіх лізингових платежів. У кредиті — це навпаки.

Вартість автобуса МАЗ — 122 тис. євро разом з розмитненням, вартість такого ж Електрону — 147 тис. євро. Двигуни, ходова у них приблизно однакова. Ми перевіряли досвід Києва. Вони вже експлуатують МАЗи близько 10 років”, — розповів Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу «Про затвердження Програми закупівлі рухомого складу (автобусів) на умовах фінансового лізингу» та ухвалу «Про надання ЛК „АТП № 1“ дозволу на закупівлю рухомого складу на умовах фінансового лізингу».

Відповідно до другої ухвали «Про надання ЛК „АТП № 1“ дозволу на закупівлю рухомого складу на умовах фінансового лізингу», львівському комунальному «АТП-1» надано дозвіл на закупівлю рухомого складу у кількості 150 одиниць автобусів на умовах фінансового лізингу.

Виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу покладаються на Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1. Підприємство здійснює погашення лізингових платежів, що включають суми, які відшкодовують основну частину вартості предмета лізингу, та відсотки за користування лізингом.

Цією ухвалою також затверджено умови фінансового лізингу, а саме:

Предмет лізингу — 150 автобусів пасажиромісткістю не менше 100 осіб. Термін поставки автобусів: до 31.12.2018. Строк лізингу — 36 місяців від дати, визначеної у договорі. Вартість предмета лізингу — не більше 800 млн. грн. Відсоткова ставка за користування лізингом — не більше 18% річних у гривнях. Розмір та строки сплати лізингових платежів — щомісячно рівними частинами відповідно до умов договору лізингу.

Також 17 квітня 2018 року на засіданні постійної депутатської комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики було погоджено придбання 150 автобусів у двох виробників — 50 автобусів у ТОВ СП «Електронтранс» та 100 автобусів МАЗ білоруського виробника.