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На Львівщині затримали ізраїльтянина, якого розшукували за втягнення в проституцію

Олександр Косик

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На Львівщині затримано громадянина Ізраїлю, який перебував у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Зазначимо, що громадянина Ізраїля працівники прикордонної служби «Грушів» Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України затримали у порядку ст.208 КПК України цьогоріч, 15 серпня.

Як з’ясувалось, чоловік розшукувався компетентними органами Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.240 (втягнення в заняття проституцією), ч.1 ст.241 (організація заняття проституцією) Кримінального кодексу Російської Федерації.

Ухвалою Яворівського районного суду, за клопотанням органів прокуратури, до зловмисника, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України, застосовано тимчасовий арешт.

Після надходження запиту від іноземних правоохоронців про видачу вказаної особи, прокуратура Львівської області розпочне процедуру екстрадиції.

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