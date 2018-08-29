Мерія виселила орендаря п’ятиповерхового будинку у центрі Львова

Після трьох років судів управління комунальної власності міської ради таки виселило орендаря п’ятиповерхового будинку у самому центрі Львова – на площі Міцкевича, 6/7. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності.

«Внаслідок затяжних судових процесів 23 серпня 2018 року виселено ТзОВ “Кіновідеомистецький центр дозвілля “Касандра” з приміщень на пл. Міцкевича, 6/7», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ще у 2015 році Господарський суд Львівської області прийняв рішення щодо розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу на пл. Міцкевича, 6/7, який був укладений між управлінням комунальної власності та ТзОВ «Кіновідеомистецький центр дозвілля «Касандра», а також зобов’язав підприємця повернути мерії сам будинок.

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ТзОВ «Кіновідеомистецький центр дозвілля «Касандра» орендувало цей будинок на площі Міцкевича з 2001 року. Згідно з договором, підприємець повинен був використовувати приміщення виключно за призначенням (демонстрація кінофільмів та концертно-видовищної діяльності).

Водночас фірма-орендар мала право передавати в суборенду частини комплексу тільки за погодженням мерії. Втім незважаючи на відмови від міськради, ТзОВ «Кіновідеомистецький центр дозвілля «Касандра» все одно уклала договори про суборенду. Відтак у 2014 році у приміщеннях діяв магазин ювелірних виробів, а в 2015 році – магазин взуття.

Засновником ТзОВ «Кіновідеомистецький центр дозвілля «Касандра» є Василь Потапенко, який також є співвласником ТОВ «Живоцвіт», що веде ресторанну діяльність. Його партнером по «Живоцвіту» є Ярослав Портухай, син екс-депутата Львівської міськради від ВО «Свобода» Богдана Портухая.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська міська рада ще з 2016 року не може продати приміщення четвертого поверху загальною площею майже 300 кв м на площі Міцкевича 6/7. Отримані від продажу кошти мали скерувати на будівництва будинку для бійців АТО на вулиці Під Голоско.

Однак нещодавно депутат міської ради Львова Віталій Свінціцький заявив, що весь четвертий поверх будинку на площі Міцкевича хочуть віддати в оренду чиновникам мерії.

Додамо, що будинок № 6/7 на пл. Міцкевича є пам’яткою архітектури місцевого значення. Він збудований у 1909 році за проектом віденського архітектора Карла Майредера. Із 1946 по 1990 рік у ньому функціонував кінотеатр ім. Лесі Українки.

Сьогодні приміщення другого поверху використовує казино, на рівні першого поверху розташовані магазини промислових товарів, салони зв’язку тощо. Верхні поверхи використовуються під житлові квартири та офісні приміщення. Зокрема, на п’ятому поверсі будинку на Міцкевича 6/7 знаходиться офіс «Об’єднання «Самопоміч».