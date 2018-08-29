ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни мають ще три тижні на подачу проектів на Громадський бюджет 2018

Олександр Косик

|

До 15 вересня триває подача документів на Громадський бюджет 2018. Станом на сьогодні подано 6 проектів на загальну суму 5 млн 405 тис гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

 

Завдяки Громадському бюджету львів’яни можуть втілювати свої проекти з розвитку міста за кошти з міського бюджету.

«Станом на сьогодні вже є подано 6 проектів на загальну суму 5 млн 405 тис грн. Це такі проекти: відпочинково-спортивний простір на Рясне 1, спортивні та дитячі майданчики, мультифункційна зона відпочинку та навчання, простір для розвитку в школі, а також модернізація кисневої системи для реанімації новонароджених в міській дитячій лікарні, що на вулиці Орлика», — розповів начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Орест Файфурка.

До слова, торік переможцями Громадського бюджету визнано 38 проектів: 4 великі та 34 малі проекти. З них 5 проектів реалізовано, 31 перебуває на стадії реалізації, згідно з планами, а щодо двох є відставання від графіків (з об’єктивних причин).

Минулого року на Громадський бюджет подавалися такі проекти: мультифункційні спортивні майданчики, обладнання відеоспостереження для львівських шкіл, відкриті вуличні майданчики, простори для дошкільнят, громадські простори, скулхаб 93, найкраща операційна для найменших пацієнтів дитячої лікарні (автор проекту Наталка Ліпська), йога простір в Парку культури, благоустрій скверу на вулиці Рибниця, в центральній частині міста, студентський парк на вулиці Пекарській, територія спортвідпочинку, модернізація роздягалок, дитячий простір, створення скверу «Віри, Надії, Любові», бібліотека-трансформер у школі № 99, сучасне футбольне поле із штучним покриттям.

Багато корисної інформації з підготовки та подачі проектів можна знайти у розділі «Допомога» на сайті Громадського бюджету (lviv.pb.org.ua).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...