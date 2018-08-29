Львів’яни мають ще три тижні на подачу проектів на Громадський бюджет 2018

До 15 вересня триває подача документів на Громадський бюджет 2018. Станом на сьогодні подано 6 проектів на загальну суму 5 млн 405 тис гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

Завдяки Громадському бюджету львів’яни можуть втілювати свої проекти з розвитку міста за кошти з міського бюджету.

«Станом на сьогодні вже є подано 6 проектів на загальну суму 5 млн 405 тис грн. Це такі проекти: відпочинково-спортивний простір на Рясне 1, спортивні та дитячі майданчики, мультифункційна зона відпочинку та навчання, простір для розвитку в школі, а також модернізація кисневої системи для реанімації новонароджених в міській дитячій лікарні, що на вулиці Орлика», — розповів начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Орест Файфурка.

До слова, торік переможцями Громадського бюджету визнано 38 проектів: 4 великі та 34 малі проекти. З них 5 проектів реалізовано, 31 перебуває на стадії реалізації, згідно з планами, а щодо двох є відставання від графіків (з об’єктивних причин).

Минулого року на Громадський бюджет подавалися такі проекти: мультифункційні спортивні майданчики, обладнання відеоспостереження для львівських шкіл, відкриті вуличні майданчики, простори для дошкільнят, громадські простори, скулхаб 93, найкраща операційна для найменших пацієнтів дитячої лікарні (автор проекту Наталка Ліпська), йога простір в Парку культури, благоустрій скверу на вулиці Рибниця, в центральній частині міста, студентський парк на вулиці Пекарській, територія спортвідпочинку, модернізація роздягалок, дитячий простір, створення скверу «Віри, Надії, Любові», бібліотека-трансформер у школі № 99, сучасне футбольне поле із штучним покриттям.

Багато корисної інформації з підготовки та подачі проектів можна знайти у розділі «Допомога» на сайті Громадського бюджету (lviv.pb.org.ua).