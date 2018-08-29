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Львів’ян запрошують на великий концерт «Перкалаби»

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на самобутній, вибуховий, шалений і нереально драйвовий рок від легендарного рок-гурту Familia Perkalaba. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

Familia Perkalaba – це сторінка українського року! Живе поєднання панку, реґі, карпатського етно і не тільки – це їхній унікальний гримучий коктейль, що вже увійшов в музичну історію як Gutsul Rock! Ритми, що прописані в ДНК кожного українця!

Музика Перкалаби торкає своєю знайомістю та живістю.

«Все, що подається сьогодні нам як події першочергового значеня, найважливіші фактори життя – політичні копирсання, шоу-бізнесові миготіння, великі гроші; все, що насправді не має жодного стосунку до людського життя, його глибинної сутності, а тільки забруднює простір і повітря – не почуєш в музиці Familia Perkalaba!», – йдеться у повідомленні.

Перший великий концерт у Львові рок-гурту Familia Perkalaba відбудеться 13 жовтня 2018 року, у Центрі Довженка, що на Сихові!

Квитки можна придбати тут: kasa.in.ua/perkalaba, або виграти у спільноті Львівського порталу. Детальніше шукайте на нашій сторінці у Facebook\portal.

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