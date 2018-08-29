Львів’ян просять допомогти зібрати шкільний портфель для дітей з малозабезпечених сімей

У Львові напередодні нового навчального року організовують акцію «Шкільний портфелик». Мета проведення акції — зібрати шкільне приладдя, канцтовари та кошти для забезпечення дітей із багатодітних, незаможних родин всім необхідним до початку навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як інформує БФ «Карітас — Львів УГКЦ», портфелі зі всім необхідним для школи отримують діти з сімей зі складним матеріальним становищем, діти, що виховуються без матері або батька, де батьки з інвалідністю, багатодітні родини, а також внутрішньо переміщені з Криму та східних областей України.

Матеріальну та фінансову допомогу акції надають різноманітні жертводавці — приватні особи, бізнес-структури, церковні спільноти, міжнародні благодійники — всі ті, кому небайдужі проблеми ближніх.

30 серпня відбудеться урочисте завершення акції «Шкільний портфелик». Крім самого вручення портфелів, також буде проводитися вікторина для дітей та зустріч з поетесами Львова, щоб створити атмосферу свята для підопічних Карітасу.

Захід відбудеться о 10.00 год. за адресою вул. К. Левицького, 111.