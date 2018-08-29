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61-річному жовківчанину, який встромив ножа у живіт сусіду, «світить» до 8 років тюрми

Юлія Шпак

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На Львівщині оголосили про підозру 61-річному чоловіку, який підрізав сусіда. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Подія трапилась увечері 24 серпня цього року за місцем проживання підозрюваного.

«На ґрунті раптового конфлікту із 34-річним сусідом, зловмисник завдав йому удар розкладним ножем у живіт. Потерпілого було доставлено у Жовківську центральну районну лікарню, де медики надали йому своєчасну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, у зв’язку із психічним захворюванням лиходій є особою з інвалідністю, а відтак місцевою прокуратурою погоджено клопотання про проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи з поміщенням правопорушника у відповідний заклад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

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