61-річному жовківчанину, який встромив ножа у живіт сусіду, «світить» до 8 років тюрми

На Львівщині оголосили про підозру 61-річному чоловіку, який підрізав сусіда. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Подія трапилась увечері 24 серпня цього року за місцем проживання підозрюваного.

«На ґрунті раптового конфлікту із 34-річним сусідом, зловмисник завдав йому удар розкладним ножем у живіт. Потерпілого було доставлено у Жовківську центральну районну лікарню, де медики надали йому своєчасну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, у зв’язку із психічним захворюванням лиходій є особою з інвалідністю, а відтак місцевою прокуратурою погоджено клопотання про проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи з поміщенням правопорушника у відповідний заклад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.