Яким буде цьогорічний фестиваль «Золотий лев». Програма

Вже за місяць у Львові стартує надзвичайно мистецька подія – міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев -2018». Фестиваль відбудеться з 29 вересня по 7 жовтня. Захід потішить глядачів цікавими постановками відомих режисерів з Румунії, Грузії, Австрії, Польщі та України. Про це повідомляють організатори фестивалю.

Зокрема, на фестивалі буде вистава «Однорукий» Київського молодого театру (у головній ролі Стас Боклан) та вистава «Розбитий глек» Київського національного театру ім.І.Франка (у головній ролі Остап Ступка та Олександр Задніпровський).