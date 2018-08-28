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У ВООЗ заявили, що більше половини випадків захворювання на кір у Європі припадають на Україну

Юлія Шпак

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У першому півріччі 2018 року в Україні зафіксовано понад 23 тисячі випадків захворювання на кір. Цей показник більше, ніж показники всіх інших країн Європи разом узятих. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я, передає Громадське.

 

За даними організації, в 2018 році кількість людей у Європі, які захворіли на кір, перевищила 41 тисячу, що є рекордним показником.

На Україну за цей період припало понад 23 тисячі випадків захворювання на кір, тобто більше половини з усіх випадків у Європі.

За інформацією ВООЗ, більше тисячі людей захворіли на кір у Греції, Грузії, Італії, Росії, Сербії та Франції. Найбільша кількість смертельних випадків зафіксована в Сербії — 14.

Кір – небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

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