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У центрі Львова ромка жебракувала з непритомною дитиною

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 28 серпня, на вул. Краківській працівники «Муніципальної варти» виявили жінку ромської національності, яка жебракувала з дитиною. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Жінка не змогла розбудити дитину, відтак представники «Муніципальної варти» викликали швидку допомогу та правоохоронців.

«Після прибуття на місце бригади екстреної медичної допомоги дитину так і не змогли привести до тями. Зараз час її госпіталізовано. Поліцію повідомлено», – йдеться в повідомленні.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Фото: Гаряча лінія міста

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