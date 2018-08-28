У Сокальському районі 18 сіл залишились без газу

Вчора, 27 серпня, близько 19:25 год., у с. Перв’ятичі під час польових робіт на полі агрофірми «Агропром Перв’ятичі» було пошкоджено розподільчий міжселищний газопровід середнього тиску, внаслідок чого без газу залишились 18 населених пунктів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Відтак газопостачання не мають мешканці таких населених пунктів у Сокальському районі:

с. Тартаків,

с. Горбків,

с. Копитів,

с. Спасів,

с. Перв’ятичі,

с. Борох,

с. Бобятин,

с. Фусів,

с. Шпиколоси,

с. Залижня,

с. Лещатів,

с. Шарпанці,

с. Романівка,

с. Лучиці,

с. Смиків,

с. Матів,

с. Бодячів,

с. Княже.

Роботи із відновлення газопостачання продовжуватимуть сьогодні упродовж дня.