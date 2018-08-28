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У Сокальському районі 18 сіл залишились без газу

Олена Карп'юк

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Вчора, 27 серпня, близько 19:25 год., у с. Перв’ятичі під час польових робіт на полі агрофірми «Агропром Перв’ятичі» було пошкоджено розподільчий міжселищний газопровід середнього тиску, внаслідок чого без газу залишились 18 населених пунктів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Відтак газопостачання не мають мешканці таких населених пунктів у Сокальському районі:

  • с. Тартаків,
  • с. Горбків,
  • с. Копитів,
  • с. Спасів,
  • с. Перв’ятичі,
  • с. Борох,
  • с. Бобятин,
  • с. Фусів,
  • с. Шпиколоси,
  • с. Залижня,
  • с. Лещатів,
  • с. Шарпанці,
  • с. Романівка,
  • с. Лучиці,
  • с. Смиків,
  • с. Матів,
  • с. Бодячів,
  • с. Княже.

Роботи із відновлення газопостачання продовжуватимуть сьогодні упродовж дня.

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