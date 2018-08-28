У Сокальському районі 18 сіл залишились без газу

Вчора, 27 серпня, близько 19:25 год., у с. Перв’ятичі під час польових робіт на полі агрофірми «Агропром Перв’ятичі» було пошкоджено розподільчий міжселищний газопровід середнього тиску, внаслідок чого без газу залишились 18 населених пунктів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Відтак газопостачання не мають мешканці таких населених пунктів у Сокальському районі:
- с. Тартаків,
- с. Горбків,
- с. Копитів,
- с. Спасів,
- с. Перв’ятичі,
- с. Борох,
- с. Бобятин,
- с. Фусів,
- с. Шпиколоси,
- с. Залижня,
- с. Лещатів,
- с. Шарпанці,
- с. Романівка,
- с. Лучиці,
- с. Смиків,
- с. Матів,
- с. Бодячів,
- с. Княже.
Роботи із відновлення газопостачання продовжуватимуть сьогодні упродовж дня.
Олена Карп'юк