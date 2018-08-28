У Сколе виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Екологи оцінили збитки у майже 5 мільйонів

27 липня екологи проводили перевірку території у Сколе, де незаконно складують сміття, а нечистоти з нього впадають у річку Опір. Про це Львівському порталу повідомили у Державній екологічній інспекції Львівщини.

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю вже провели дослідження проб грунту та стічних вод, відібраних на території незаконного сміттєзвалища у Сколе.

Результати проведених лабораторних досліджень встановили:

перевищення вмісту забруднюючих речовин відносно фонових показників в пробі ґрунту біля місця складування відходів за показниками: амоній (обмінний) у перерахунку на азот амонійний – в 1,4 раза, фосфор (рухомі форми) в перерахунку на п’ятиоксид фосфору – у 3 рази;

безіменний потічок при впадінні в річку Опір, який протікає біля місця складування відходів, містить концентрації забруднюючих речовин характерні для неочищених стічних вод;

в річці Опір (приблизно 200 м нижче від місця впадіння безіменного потічка) спостерігається збільшення концентрації азоту амонійного, фосфатів, хімічного споживання кисню, заліза загального відносно фонової проби, а також помітне зниження розчиненого кисню.

Несанкціоноване звалище у Сколе завдало шкоди державі на 4 766 850 гривень. Всі матеріали держконтролю Дежекоінспекція вже скерувала в правоохоронні органи для встановлення власника відходів та забезпечення відшкодування збитків за забруднення землі.