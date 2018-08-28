У Новояворівську двоє раніше судимих чоловіків обікрали квартиру на 400 тисяч

Вчора, 27 серпня, у Новояворівську правоохоронці «на гарячому» спіймали двох квартирних злодіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Двоє раніше судимих львів’ян віком 28 та 30 років підібрали ключ до вхідних дверей і проникли у квартиру 52-річного місцевого мешканця. Звідти вони викрали золоті вироби, орієнтовною вартістю 400 000 гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Обох зловмисників затримали, наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.