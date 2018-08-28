ОСТАННІ НОВИНИ

У Новояворівську двоє раніше судимих чоловіків обікрали квартиру на 400 тисяч

Олена Карп'юк

|

Вчора, 27 серпня, у Новояворівську правоохоронці «на гарячому» спіймали двох квартирних злодіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Двоє раніше судимих львів’ян віком 28 та 30 років підібрали ключ до вхідних дверей і проникли у квартиру 52-річного місцевого мешканця. Звідти вони викрали золоті вироби, орієнтовною вартістю 400 000 гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Обох зловмисників затримали, наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...