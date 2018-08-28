У Миколаєві водій «ГАЗу» наїхав на пенсіонерку

Вчора, 27 серпня, о 08:25 год., на вулиці Дроговизькій у Миколаєві, що на Львівщині, водій автомобіля «ГАЗ 2705», рухаючись заднім ходом, наїхав на 81-річну бабусю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річний водій автомобіля «ГАЗ 2705», рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності руху, штовхнув пішохода, 81-річну мешканку Миколаївського району, внаслідок чого жінка впала та отримала тілесні ушкодження.

Її госпіталізували в травматологічне відділення з діагнозом: «відкритий перелом правої плечової кістки в нижній третині зі зміщенням».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.