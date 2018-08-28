У четвер червоноградські шахтарі розпочинають протест через заборговані зарплати

У четвер, 30 серпня, червоноградські шахтарі розпочинають безстрокову акцію протесту через заборговану зарплату. Про це йдеться на Facebook-сторінці спільноти «Шахтарі Червонограда», передає Львівський портал.

Як зазначається у повідомленні, станом на 28 серпня існує заборгованість із заробітної плати за липень у розмірі 70% та відсутній збут вугілля в необхідній кількості на Добротвірську ТЕС.

«У зв’язку з цим 30 серпня розпочинаємо безстрокову акцію протесту до виконання поставлених нами вимог!», – наголосили у спільноті.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат .