Цієї неділі відбудеться «Знесіння Фест». Програма заходів

В неділю, 2 вересня, у Fest Republic (вул. Старознесенська 24−26) розпочнеться фестиваль «Знесіння Фест», що цьогоріч присвячений сторіччю утворення ЗУНР та подвигу Українських січових стрільців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Фестиваль «Знесіння Фест», буде проводитися уже вдруге. Минулого року він зібрав понад дві тисячі гостей. Цього року ми також очікуємо велику кількість людей, тому що фестиваль буде присвячений сторіччю утворення ЗУНР і подвигу Українських січових стрільців, які зокрема мали бій у 1918 році у нас, на Знесінні. Тому вся програма буде пронизана елементами січового стрілецтва, будуть реконструкції, будуть пісні січових стрільців і також частування стравами УСС, майстер-класи із виготовлення коміксів. Загалом буде дуже багато усього присвячено цій тематиці», — розповіла співорганізатор заходу, депутат Львівської міської ради Юлія Гвоздович.

Під час фестивалю відбудеться проведення театралізованого військово-історичного дійства «Бій відділів Галицької армії проти підрозділів польського війська», присвячене 100-річчю проголошення ЗУНР, за участі ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» у парку Знесіння біля озера.

Фестиваль «Знесіння фест» — це доброзичливий простір, в якому кожен зможе цікаво провести час зі своєю сім’єю.

Також у рамках фестивалю відбудеться екскурсія по парку Знесіння РЛП, на яку можна зареєструватися за посиланням. Ще організатори обіцяють сімейну естафету від СЗШ № 7. Реєстрація тут.

Уся програма фестивалю за посиланням

Програма фестивалю «Знесіння Фест»

2 вересня 2018

вул. Старознесенська 24-26

13.00 – 13.45 – проведення Театралізованого військово історичного дійства « Бій відділів Галицької армії проти підрозділів польського війська» присвячене 100 річчю проголошення ЗУНР, за участі ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» у парку Знесіння біля озера.

ГОЛОВНА СЦЕНА

14.00 – 14.20 – Співання стрілецьких пісень із хором «Черемош».

14.30 – 15.00 – Лекція історика Івана Хоми «Хто такі УСС? Їх роль у творенні ЗУНР у листопаді 1918 року».

15.00 – 15.30 – Лекція Ростислава Семківа «Сміх і фронт: гумор Українських січових стрільців» (модератор Данило Ільницький).

15.30- 16.00- Лекція майстер-клас від Шпиталю ім. А. Шептицького “Емоційний ресурс у час війни”.

16.00 – 16.30 – Майстер-клас із приготування страви УСС від пані Стефи, частування стравою гостей фестивалю.

16.30 – 16.45 – Нагородження переможців конкурсу господинь.

16.45-17.10 – Лекція еко-активіста Віктора Католика “Переробка харчових відходів на екологічне добриво в домашніх умовах”.

17.10 -17.50 – Лекція від спортивного клубу “Ультра” “Здоровий спосіб життя: почати бігати у будь-якому віці”.

17.50 – 18.05 – Лекція-історія від Корпорації «Артеріум» під назвою «З досвідом у майбутнє»

18.05 -18.45 – Наукове шоу професора Ніколя

19.00 – 19.40 – виступ Ретровай

19.40 – 20.20 – виступ Олеся Целюха з гуртом

20.20 – 22.00 – виступ Вшистко

Сімейний лекторій

14.30 – 15.00 – Піратські оповідки від Жака Жаб’є. Літературно-музичні читання за участі Вадима Войтовича й ватаги піратів

15.00 – 15.30 – Інтерактивне читання казки “Найхоробріша акула Лоло” від Читального клубу Мавпа Буф.

15.30-16.00 – Лекція від Навчально-розвивального Монтессорі-центру ”Сонячний промінчик” – “Особливості розвитку дітей перших трьох років життя: харчування, вакцинація,”сигнали тривоги”.

16.00 – 16.30 – Лекція від клініки Заблоцького “ Як виростити дитину із здоровими зубами?”

16.30 – 18.00 – Правильне чищення зубів для дітей та безкоштовні огляди лікарів від клініки Заблоцького.

Майстер-класи на території фестивалю

14.00 – 18.00 – Майстер-клас з гончарного мистецтва від Yeti House Ceramic Studio.

14.00 -16.00 – Майстер – клас із виготовлення ляльок-мотанок від майстрині Тетяни Полюги.

16.00-18.00 – Майстер-клас із розпису живописом на склі від Палацу культури Гната Хоткевича.

14.00 – 16.00 – Майстер-клас із плетіння соломи

16.00 – 18.00 – Майстер-клас із ліпки з глини.

14.00- 19.00 -Майстерня зачісок

14.00-19.00 – Аквагрим від БФ “З янголом на плечі”

15.00-18.00 – Майстер-клас “Лате арт” від БФ “З янголом на плечі”

Алея дитячих майстер-класів

16.00 – 16.20 Лекція від Національної Поліції про правила ДР на велосипедах, огляд поліцейського автомобіля.

14.00 – 16.00 – Майстер-клас від навчально-розвивального Монтессорі-центру ”Сонячний промінчик” – “Створюємо шедеври з підручних матеріалів”

14.00 – 16.00 – Майстер-клас із вибійки на тканині від Олени Сірої.

14.00 – 16.00 – Майстер-клас із виготовлення колажу “Гривастий лев”.

від бібліотеки “Під високим замком”.

14.00 – 15.00 – «Патріотична складова у скульптурному доробку Михайла Дзиндри. Майстер-клас з творення модерної скульптури»від Музею модерної скульптури Михайла Дзиндри ЛНГМ ім.Б.Возницького

15.00-16.00 – Майстер-клас з Листівки-аплікації на стрілецьку тематику від ЛНГМ ім.Б.Возницького

15.00-17.00 – майстер-клас із розмальовування пряників від кондитера Галини Зінько

16.00-17.00 – Майстер-клас з Коміксів за мотивами Стрілецьких пісень та творчості українських художників від ЛНГМ ім.Б.Возницького

16.00 – 17.00 – Майстер -клас від Національного Музею Ім. Андрея Шептицького зі створення дружнього шаржу за мотивами творчості митця-січовика Осипа Сорохтея.

17.00 – 18.00 – Майстер-клас від Національного Музею Ім. Андрея Шептицького з ліногравюри.

17.00 – 18.00 – Майстер-клас із витинанок з паперу мисткині Христини Бали.

17.00-18.00 – дитячі активітети від ЛНГМ ім.Б.Возницького

Перинатальний куток

14.00 – 17.00 – “Від -9 до 12 місяців” – перинатальний куток від Сімейного клубу Сакура та ГО “Доули Львова”

Дитячі будиночки

14.00- 16.00 – Заняття від навчально-розвивального Монтессорі-центру ”Сонячний промінчик” – “Монтессорі-педагогіка-це цікаво і корисно!” (індивідуальні презентації елементів роботи з Монтессорі-матеріалом).

Екскурсія по парку Знесіння РЛП

Початок 13.30 – 14.30

Початок 15.30 -16.30

Сімейна естафета від СЗШ № 7

16.30 – 17.00

Конкурс господинь

15.00 – представлення рогаликів для журі

16.30 – нагородження переможців з головної сцени