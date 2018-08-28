Сотні вірян взяли участь у пішій прощі до Унева

Сьогодні, 28 серпня, завершилась ХХVІІ Всеукраїнська піша проща до Свято-Успенської Унівської лаври. Вона була присвячена 120-ій річниці відновлення Студійського чернецтва і 100-літній річниці його існування у Свято-Успенській Унівській Лаврі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Піша проща до Унівської Лаври розпочалась у суботу, 25 серпня, Архиєрейською Божественною Літургією в храмі Архистратига Михаїла, що на вул. Винниченка, 20а у Львові.

Опісля під стінами храму сформували колону із кількох сотень вірян. Також усі охочі могли долучаться до прощі дорогою.

Прочани пройшли через села Миклашів, Верхня Білка, Тарасівка, Туркотин, Станимир та Лагодів. За час прощі віряни взяли участь у богослужіннях, Великій Вечірній та ході зі свічками на чернечу гору, також на них чекали Архиєрейська Літургія, Акафіст до Пресвятої Богородиці та водосвяття.

Зазначимо, Свято-Успенська Унівська Лавра Студійського уставу – один із найдавніших монастирських комплексів України, центральна обитель Галицької єпархії впродовж XIV-XVIII ст., осередок чернечого життя монахів Студійського уставу. Унікальний архітектурний ансамбль-пам’ятка, розташований в селі Унів Перемишлянського району Львівської області.

Фото: Львівська ОДА