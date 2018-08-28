ОСТАННІ НОВИНИ

Сотні вірян взяли участь у пішій прощі до Унева

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 28 серпня, завершилась ХХVІІ Всеукраїнська піша проща до Свято-Успенської  Унівської лаври. Вона була присвячена 120-ій річниці відновлення Студійського чернецтва і 100-літній річниці його існування у Свято-Успенській Унівській Лаврі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Піша проща до Унівської Лаври розпочалась у суботу, 25 серпня, Архиєрейською Божественною Літургією в храмі Архистратига Михаїла, що на вул. Винниченка, 20а у Львові.

Опісля під стінами храму сформували колону із кількох сотень вірян. Також усі охочі могли долучаться до прощі дорогою.

Прочани пройшли через села Миклашів, Верхня Білка, Тарасівка, Туркотин, Станимир та Лагодів. За час прощі віряни взяли участь у богослужіннях, Великій Вечірній та ході зі свічками на чернечу гору, також на них чекали Архиєрейська Літургія, Акафіст до Пресвятої Богородиці та водосвяття.

Зазначимо, Свято-Успенська Унівська Лавра Студійського уставу – один із найдавніших монастирських комплексів України, центральна обитель Галицької єпархії впродовж XIV-XVIII ст., осередок чернечого життя монахів Студійського уставу. Унікальний архітектурний ансамбль-пам’ятка, розташований в селі Унів Перемишлянського району Львівської області.

Фото: Львівська ОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...