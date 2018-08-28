Солістка Львівської опери стала Народною артисткою України

Провідна солістка Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Світлана Мамчур отримала почесне звання «Народний артист України». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

Колектив театру подав документи на присвоєння артистці цього звання минулого року. А цьогоріч 23 серпня на сайті Президента України з’явився наказ про присвоєння цієї почесної нагороди львівській оперній діві.

«Для мене це дуже почесне звання, адже це найвища державна відзнака для артиста в Україні. Це надзвичайно почесно і зворушливо. Приємно, що твою багаторічну працю оцінюють так високо», – ділиться враженнями Світлана Мамчур.

Зазначимо, що Світлана Мамчур – провідна солістка Львівської опери, яка працює у театрі вже 28 років. Характер голосу – драматичне сопрано.

Світлана Мамчур гастролювала багатьма операми Європи та навіть виступала в Римі у відповідь на візит Папи Івана Павла ІІ до Львова. У її репертуарі чимало провідних ролей, зокрема: Чіо-Чіо-сан (опера “Мадам Баттерфляй”), Аїда (“Аїда”), Амелія (“Бал-маскарад”), Дездемона (“Отелло”), Лія (“Мойсей”), Оксана (“Запорожець за Дунаєм”) тощо.