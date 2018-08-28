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Солістка Львівської опери стала Народною артисткою України

Олена Карп'юк

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Провідна солістка Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Світлана Мамчур отримала почесне звання «Народний артист України». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

Колектив театру подав документи на присвоєння артистці цього звання минулого року. А цьогоріч 23 серпня на сайті Президента України з’явився наказ про присвоєння цієї почесної нагороди львівській оперній діві.

«Для мене це дуже почесне звання, адже це найвища державна відзнака для артиста в Україні. Це надзвичайно почесно і зворушливо. Приємно, що твою багаторічну працю оцінюють так високо», – ділиться враженнями Світлана Мамчур.

Зазначимо, що Світлана Мамчур – провідна солістка Львівської опери, яка працює у театрі вже 28 років. Характер голосу – драматичне сопрано.

Світлана Мамчур гастролювала багатьма операми Європи та навіть виступала в Римі у відповідь на візит Папи Івана Павла ІІ до Львова. У її репертуарі чимало провідних ролей, зокрема: Чіо-Чіо-сан (опера “Мадам Баттерфляй”), Аїда (“Аїда”), Амелія (“Бал-маскарад”), Дездемона (“Отелло”), Лія (“Мойсей”), Оксана (“Запорожець за Дунаєм”) тощо.

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