Під Львовом патрульні зупинили нетверезого водія з коноплею

Вчора, 27 серпня, на трасі Київ-Чоп біля села Зубра Пустомитівського району інспектори зупинили автомобіль Ford, водій якого порушив правила дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Коли патрульний почав наближатися до вікна автомобіля, водій спробував перелізти на бокове сидіння, щоб помінятися з пасажиром місцями. Також він поводив себе підозріло, помітно нервувався і мав явні ознаки сп’яніння.

«Чоловік розповів інспектору, що не має всіх документів. Тоді патрульний попросив водія відкрити багажник. Там лежали зрізані стебла рослинного походження. Водій сказав, що це – конопля», – йдеться в повідомленні.

Пройти перевірку на стан сп’яніння водій автомобіля Ford відмовився. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції.

На горе-водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів. Рослини вилучили на експертизу.

Фото: патрульна поліція